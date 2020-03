Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola prêt à jouer un sale tour à Leonardo ?

Publié le 21 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’une arrivée de Paul Pogba à la Juventus semblait prendre forme ces derniers jours, Mino Raiola pourrait faire faux bond à la Vieille Dame et au PSG en envoyant le Français… au Real Madrid !

« Mes relations avec le Real Madrid sont très bonnes. (...) J'ai grand espoir de pouvoir un jour faire venir un grand footballeur au Real Madrid. Aujourd'hui j'ai (Alphonse) Areola mais c'est une opération un peu ratée car c'est un prêt. Je veux amener un footballeur et je vais essayer cet été. Ce serait une fierté pour moi et mes footballeurs car le Real Madrid est un grand club » . Voici le message que Mino Raiola a fait passer lors d’un entretien accordé à Marca . L’agent de Paul Pogba a ainsi fait un réel appel du pied au Real Madrid pour Paul Pogba, alors que Zinedine Zidane aurait milité en interne l’été dernier pour témoigner de son arrivée à la Casa Blanca . Et d’après les informations de Tuttosport , Mino Raiola n’aurait plus l’intention d’envoyer Pogba au PSG ni à la Juventus.

Raiola ouvrirait la porte à une arrivée de Pogba au Real Madrid !

En effet, le média transalpin explique que Mino Raiola aurait bel et bien l’intention de faire affaire avec le Real Madrid à l’occasion du prochain mercato, souhaitant pimenter le dossier Paul Pogba bien que la Juventus resterait toujours en pole position pour accueillir son ancien milieu de terrain. L’agent de Pogba pourrait bien totalement relancer ce feuilleton… Le PSG semblerait plus que jamais menacé dans la course à la signature du champion du monde tricolore…