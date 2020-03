Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola pourrait totalement relancer l'avenir de Pogba...

Publié le 20 mars 2020 à 19h15 par A.D.

Dans une situation de plus en plus compliquée à Manchester United, Paul Pogba susciterait l'intérêt du PSG, du Real Madrid et de la Juventus. Alors que La Vieille Dame serait en pole position sur ce dossier, Mino Raiola pourrait rebattre toutes les cartes.

Les dés ne seraient pas encore jetés en ce qui concerne Paul Pogba. De moins en moins satisfait de sa situation à Manchester United, le champion du monde français serait de plus en plus proche d'un départ. Une information qui n'aurait pas échappé au PSG, au Real Madrid et à la Juventus, qui seraient prêts à lui tendre les bras lors du prochain mercato estival. Alors que La Vieille Dame serait en ballottage favorable sur ce dossier, Mino Raiola a fait passé un message très énigmatique ce jeudi soir : « Mes relations avec le Real Madrid sont très bonnes. (...) J'ai grand espoir de pouvoir un jour faire venir un grand footballeur au Real Madrid. Aujourd'hui j'ai (Alphonse) Areola mais c'est une opération un peu ratée car c'est un prêt. Je veux amener un footballeur et je vais essayer cet été. Ce serait une fierté pour moi et mes footballeurs car le Real Madrid est un grand club » , a-t-il confié à Marca .

Mino Raiola prêt à envoyer Pogba au Real ?