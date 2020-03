Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola fait une énorme promesse à Zidane pour cet été !

Publié le 19 mars 2020 à 10h30 par B.C.

Dans des propos accordés à Marca, Mino Raiola a assuré qu'il ferait le maximum pour amener l'un de ses protégés au Real Madrid cet été.

Considéré comme l'un des agents les plus influents de la planète, Mino Raiola est un personnage important dans le monde du football. Paul Pogba, Erling Haaland, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma... L'Italo-néerlandais gère quelques-uns des meilleurs footballeurs de la planète, mais aucun n'évolue néanmoins au Real Madrid, hormis Alphonse Areola, prêté sans option d'achat par le PSG. Une anomalie aux yeux de Mino Raiola, qui assure ce jeudi qu'il fera le maximum cet été pour intégrer l'un de ses protégés dans l'effectif de Zinedine Zidane.

« Je veux amener un footballeur au Real Madrid et je vais essayer cet été »