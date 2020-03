Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola fait une nouvelle annonce sur l'avenir de Pogba !

Publié le 19 mars 2020 à 8h30 par B.C.

Proche d'un transfert l'été dernier malgré l'intérêt du Real Madrid, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United. Alors que le prochain mercato arrive à grands pas, Mino Raiola, l'agent du Français, n'exclut aucune possibilité pour son avenir.

Alors qu'il vient de fêter ses 27 ans, Paul Pogba a visiblement des envies d'ailleurs pour son avenir. De retour à Manchester United en 2016, l'international français en aurait assez et souhaiterait quitter son club au cours du prochain mercato estival comme l'a récemment confirmé son frère. Déjà sur ses traces l'été dernier, Zinedine Zidane aurait toujours des vues sur le milieu de terrain, mais le Real Madrid ne serait pas seul dans ce dossier puisque la Juventus ou encore le PSG seraient sur les rangs. Mino Raiola, agent de Paul Pogba, s'est prononcé sur l'avenir de son client dans des propos divulgués par Marca ce jeudi.

« Nous verrons ce qui se passera »