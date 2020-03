Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir revoir ses plans pour l’après-Tuchel !

Publié le 19 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Si Leonardo venait à prendre la décision de se séparer de Thomas Tuchel à la fin de la saison, Mauricio Pochettino serait une option prise en compte par le directeur sportif du PSG. Néanmoins, l’Argentin aurait une belle cote sur le marché.

Remercié par Tottenham en novembre dernier pour résultats insuffisants et remplacé dans la foulée par José Mourinho, Mauricio Pochettino est depuis sans club. Le technicien argentin aurait cependant l’embarras du choix pour son prochain club puisque Goal révélait dernièrement que Manchester United penserait toujours à lui pour l’après-Ole Gunnar Solskjaer tandis que The Independent dévoilait que Florentino Pérez ferait de lui sa priorité en cas de limogeage de Zinedine Zidane une fois la saison terminée. À ces intérêts viendrait s’ajouter celui de la Fiorentina. Mais d’après la presse italienne, le PSG devrait bien se frotter à la concurrence de Manchester United et du Real Madrid pour Pochettino.

Manchester United et le Real Madrid déterminés à faire de l’ombre au PSG pour Pochettino

En effet, d'après le Corriere dello Sport, Mauricio Pochettino serait plus qu’une simple option pour Manchester United et le Real Madrid. L’entraîneur argentin serait tout bonnement une priorité, un profil sur lequel ces deux cadors seraient prêts à s’appuyer sur le long terme. Pour parvenir à ses fins, Leonardo pourrait tenter de jouer sur la corde sensible, Pochettino étant passé au PSG en tant que joueur. Reste à savoir quel dénouement connaîtra le feuilleton Pochettino désormais.