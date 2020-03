Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo battu par José Mourinho dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 18 mars 2020 à 14h15 par H.G.

Dans le viseur du PSG en vue d’un transfert libre l’été prochain, Willian pourrait finalement faire faux-bond au club de la capitale afin de retrouver José Mourinho, qu’il a connu du temps où celui-ci entraînait Chelsea.

En fin de contrat à Chelsea en juin prochain, Willian sera l’une des bonnes opportunités de marché à saisir sur le marché des transferts cet été. Et cela, le PSG l’a bien compris. En effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 8 mars dernier, l’attaquant de 31 ans est dans le viseur de Leonardo, qui apprécie particulièrement ses qualités techniques, sa polyvalence, son expérience. Cependant, comme nous vous l’avions expliqué, le PSG n’est pas le seul intéressé par Willian : Arsenal et Manchester United sont aussi sur ses traces, tandis que le FC Barcelone et la Juventus le suivent de plus loin. Et à en croire les dernières informations de la presse catalane, Leonardo pourrait perdre la bataille dans cette concurrence XXL au profit d’une autre écurie anglaise.

Willian prêt à rejoindre Mourinho à Tottenham !