Mercato - Barcelone : Ça se gâte sérieusement pour cette opération XXL...

Publié le 18 mars 2020 à 12h00 par A.C.

Le FC Barcelone pourrait bien voir Douglas Costa, ailier de la Juventus, s’éloigner au cours des prochains mois.

Décidément, l’axe Barcelone-Turin est très chaud depuis quelques temps. La Juventus et le FC Barcelone ont en effet discuté de plusieurs dossiers, avec notamment un nom qui revient sans cesse : celui d’Ivan Rakitic. Peu utilisé au Barça, le Croate plait beaucoup en Italie et divers échanges ont été évoqués avec Emre Can ou encore Federico Bernardeschi, sans qu’aucun n’aboutisse. Récemment c’est Douglas Costa qui aurait été tenté par les Barcelonais, mais là encore, les choses ne devraient pas aller au bout.

Douglas Costa et le Juventus devraient continuer ensemble, à moins que...