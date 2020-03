Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération à 130M€ réalisée l'été prochain ?

Publié le 16 mars 2020

Alors que le FC Barcelone aurait l’intention de recruter à quatre postes pour renforcer son effectif l’été prochain, le club catalan devra avant tout vendre pour financer son mercato.

Se dirige-t-on vers une révolution au sein de l’effectif du FC Barcelone ? Après des résultats en dessous des attentes ces dernières années en Ligue des Champions et une saison 2019/2020 délicate en dépit d’une place de leader en Liga à l’heure actuelle, la direction du Barça aurait déjà décidé de lancer de grandes manœuvres pour renouveler son effectif. En effet, le quotidien SPORT a annoncé ce dimanche que le FC Barcelone souhaitait recruter un défenseur central gaucher, un ailier, un milieu de terrain défensif et un avant-centre lors du prochain mercato estival. Cependant, tout cela aura un coût, et les Blaugrana pourraient ainsi être dans l'obligation de vendre afin de récupérer une somme colossale avant de mener à bien leur projet de recrutement.

Des titulaires du Barça sur le départ ?