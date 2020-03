Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait pris une décision colossale pour cet été !

Publié le 15 mars 2020 à 19h30 par B.C.

Malgré la crise liée au coronavirus, le FC Barcelone se pencherait sur le prochain mercato estival et aurait déjà désigné ses priorités.

Avec l'épidémie de coronavirus, le football est paralysé. Les principaux championnats européens ont été suspendus pour une durée indéterminée et certains clubs sont directement touchés par le virus, à l'image de la Juventus ou du Real Madrid. Une période de repos forcé qui incite certains dirigeants à se focaliser malgré tout sur le sportif, comme cela peut être le cas chez les Bianconeri . Selon Tuttosport , la Juve pourrait notamment profiter de la suspension des compétitions pour négocier avec Cristiano Ronaldo un nouveau contrat. Et au Barça aussi, on préparerait la prochaine saison.

Le Barça vise 4 joueurs pour cet été et s'active