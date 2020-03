Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Une grande décision pour l'avenir de Ronaldo ?

Publié le 15 mars 2020 à 12h00 par A.D.

Alors qu'il vient de fêter ses 35 ans, Cristiano Ronaldo est lié à la Juventus jusqu'en juin 2022. La direction des Bianconeri souhaiterait étendre son bail de deux années supplémentaires.

Cristiano Ronaldo ne devrait pas quitter la Juve avant ses 39 ans. À la surprise générale, CR7 a mis fin à son règne au Real Madrid à l'été 2018. Après neuf années de bons et loyaux services à la Maison-Blanche , Cristiano Ronaldo a décidé de faire ses valises et de rejoindre la Juventus. Alors que Cristiano Ronaldo a assisté au Clasico le 1er mars, des rumeurs ont annoncé un possible retour au Real Madrid pour la star portugaise. Des bruits de couloirs totalement démentis par la journaliste Claudia Garcia sur Twitter : « En Espagne, ils disent que Cristiano Ronaldo avait envie de retourner à Madrid. Même si c’est vrai, cela ne se passera pas comme ça car les portes de Florentino Pérez sont complètement fermées » , a-t-elle posté au lendemain de Real- Barça .

Cristiano Ronaldo prolongé jusqu'en 2024 ?