Mercato - PSG : Un boulevard pour Leonardo avec Donnarumma ?

Publié le 15 mars 2020 à 7h45 par A.C.

La situation de Gianluigi Donnarumma au Milan AC semble se préciser de jour en jour.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, Gianluigi Donnarumma pourrait être l’un des gros dossiers du mercato estival. Son contrat se termine en effet en juin 2021 et actuellement, une prolongation de contrat ne semble pas être à l’ordre du jour. Cette situation n’a pas manqué d’attirer l’attention de Leonardo, qui voudrait attirer Donnarumma au Paris Saint-Germain, mais également de la Juventus et du Real Madrid.

Donnarumma s’éloigne inexorablement d’une prolongation