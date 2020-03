Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour Donnarumma...

Publié le 13 mars 2020 à 21h15 par A.C.

Gianluigi Donnarumma, gardien du Milan AC pisté par le Paris Saint-Germain et la Juventus, devrait beaucoup faire parler de lui cet été.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, Gianluigi Donnarumma est régulièrement lié au Paris Saint-Germain... et encore plus depuis le retour de Leonardo ! Ce dernier est un grand fan du prodige du Milan AC, qu’il aimerait attirer au PSG. Il faudra toutefois faire face à la concurrence de la Juventus, qui ne souhaite pas voir l’un des plus grands talents du football italien partir à l'étranger.

Entre Donnarumma et le Milan AC, ça bloque toujours