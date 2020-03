Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup dur à 15M€ pourrait miner cette opération XXL de Leonardo

Les plans de Leonardo pour le mercato estival du Paris Saint-Germain pourraient bien être chamboulés.

L’un des gros dossiers de Leonardo, concerne l’option d’achat de Mauro Icardi. D’ici la fin de la saison, le Paris Saint-Germain pourra en effet décider de lever cette option d’achat et ainsi verser 70M€ dans les caisses de l’Inter. Pourtant, si l’on s’en fie aux dernières indiscrétions sur le sujet, le PSG aurait l’intention de revendre Icardi dans la foulée à la Juventus, dans une opération qui pourrait comprendre plusieurs joueurs, comme Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio. Dans ce cas-là, le PSG devra verser 15M€ supplémentaires à l’Inter, à cause d’une clause insérée dans le contrat du joueur lors de son prêt, l’été dernier.

