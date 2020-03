Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi aurait pris une décision radicale pour son avenir

Publié le 13 mars 2020 à 11h45 par A.D. mis à jour le 13 mars 2020 à 11h56

Prêté avec option d'achat au PSG, Mauro Icardi ne voudrait pas rester dans la capitale française. L'international argentin aurait décidé de quitter le France et la Ligue 1 pour faire son retour en Italie.

Mauro Icardi ne voudrait pas poursuivre son aventure au PSG. Dans les ultimes instants du dernier mercato estival, Leonardo a offert l'international argentin à Thomas Tuchel. Prêté avec option d'achat par l'Inter, Mauro Icardi pourrait poursuivre son aventure au PSG la saison prochaine. Toutefois, il faudrait que Leonardo accepte de payer 70M€ et que l'ancien capitaine des Nerazzurri donne son feu vert pour rester en terres parisiennes. Selon les informations de Calciomercato.com , Mauro Icardi serait très loin de donner son aval au directeur sportif du PSG.

Mauro Icardi aurait décidé de quitter le PSG

D'après le média transalpin, Mauro Icardi afficherait deux certitudes. D'une part, le buteur argentin n'aurait pas l'intention de rester au PSG. D'autre part, il souhaiterait à tout prix retrouver l'Italie pour ne plus jamais la quitter. Mauro Icardi et sa famille aurait du mal à vivre cette période de distance et en auraient marre de se déplacer en permanence. Wanda Nara, femme et agent du joueur, a plusieurs engagements professionnels en Italie, tandis que les enfants du couple sont installés et vivent de l'autre côté des Alpes. Leonardo trouvera-t-il les arguments pour dissuader Mauro Icardi de quitter le PSG ? Affaire à suivre...