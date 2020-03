Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle grande menace se confirme pour Icardi !

Publié le 13 mars 2020 à 10h45 par A.M.

Moins utilisé par Thomas Tuchel ces dernières semaines, Mauro Icardi pourrait bien quitter le PSG l'été prochain. Et Naples se tiendrait à l'affût pour récupérer l'Argentin.

Prêté par l'Inter Milan l'été dernier, Mauro Icardi s'est rapidement imposé à la pointe de l'attaque du PSG au point de reléguer Edinson Cavani sur le banc. Toutefois, après une première partie de saison très prometteuse, l'attaquant argentin a connu un début d'année 2020 très poussif au point de perdre sa place de titulaire. A tel point qu'il n'a pas disputé la moindre minute lors de la double confrontation contre le Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une situation qui change les plans de Mauro Icardi pour son avenir alors que le PSG dispose d'une option d'achat estimée à 70M€.

Naples veut revenir à la charge pour Icardi