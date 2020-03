Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger XXL pour Leonardo avec Donnarumma ?

Publié le 13 mars 2020 à 14h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma intéresserait fortement le PSG. Mais la Juventus n’aurait pas dit son dernier mot avec le gardien italien…

Malgré la bonne saison de Keylor Navas dans les buts du PSG, Leonardo resterait très attentif au marché des gardiens pour l’été prochain, et le directeur sportif parisien ciblerait notamment l’un de ses anciens protégés au Milan AC : Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien, qui n’aura plus qu’une année de contrat avec le club rossonero à l’issue de la saison, pourrait donc débarquer au PSG. À moins que la Juve ne se montre plus persuasive…

La Juve ne lâche rien pour Donnarumma