Mercato - PSG : L'avenir de Dybala bientôt décidé ?

Publié le 13 mars 2020 à 11h15 par D.M.

Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Paulo Dybala devrait finalement prolonger son contrat avec la Juventus. Une réunion est prévue dans les prochains mois avec l’agent du joueur.

Annoncé proche du PSG lors du dernier mercato estival, notamment en cas de départ de Neymar, Paulo Dybala est finalement resté à la Juventus. Bien lui en a pris puisque le joueur est redevenu l’un des fers de lance du club turinois. Malgré l'intérêt persistant du PSG, La Vieille Dame voudrait conserver son joueur et prolonger le contrat de Paulo Dybala qui se termine en juin 2022. Selon le Corriere di Torino , une réunion serait d’ores et déjà prévue entre mars et avril pour sceller l'avenir de l'attaquant.

Vers une prolongation de Dybala à la Juventus