Mercato - PSG : Une décision radicale prise pour Donnarumma ?

Publié le 12 mars 2020 à 20h15 par D.M.

Alors que les discussions autour d’une possible prolongation de Gianluigi Donnarumma stagnent, le Milan AC pourrait placer son portier sur la liste des transferts. Le club étant en manque de liquidités.

La situation autour de l’avenir de Gianluigi Donnarumma au Milan AC tarde à se décanter. Les discussions autour d’une possible prolongation du gardien auraient débuté il y a plusieurs mois sans que pour autant un accord ait été trouvé entre les deux parties. Selon les dernières informations d’ Il Corriere dello Sport , une nouvelle rencontre entre l’agent du joueur Mino Raiola et l’administrateur délégué du Milan AC Ivan Gazidis devrait se dérouler dans les prochains jours afin de tenter de parvenir à un accord. De son côté, Gianluigi Donnarumma voudrait poursuivre sa carrière au sein du club milanais et ce, malgré l’intérêt du PSG ou encore du Real Madrid.

Donnarumma sur le départ ?