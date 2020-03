Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle réunion au sommet pour l’avenir de Donnarumma ?

Publié le 12 mars 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG, Gianluigi Donnarumma devrait bientôt avoir un rendez-vous de la dernière chance avec la direction du Milan AC pour une éventuelle prolongation de contrat.

Le PSG, le Real Madrid, la Juventus… Gianluigi Donnarumma, le gardien de but du Milan AC, ne manquerait pas de courtisans en vue du prochain mercato estival. En effet, l’international italien n’aura plus qu’une année de contrat avec le club rossonero en juin prochain, et l’heure est donc au choix pour Donnarumma. D’ailleurs, son agent Mino Raiola mettrait la pression sur le Milan AC.

Nouveau RDV décisif pour Donnarumma ?

Comme l’a révélé le Corriere dello Sport mercredi, Raiola aurait prochainement rendez-vous avec la direction du Milan AC concernant la prolongation de contrat de Donnarumma. L’agent du gardien italien attendre une belle proposition de la part des dirigeants milanais, et dans le cas contraire, il devrait acter un départ de son protégé lors du prochain mercato. De bon augure pour le PSG ?