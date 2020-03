Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola avait des projets colossaux pour le PSG !

Publié le 12 mars 2020 à 4h45 par A.M.

Proche de Leonardo, Mino Raiola comptait profiter du retour du Brésilien au PSG pour placer plusieurs de ses joueurs à l'image de Gianluigi Donnarumma et Matthijs De Ligt.

Depuis le rachat du Paris Saint-Germain par QSI, Mino Raiola est très impliqué au sein du club de la capitale. Ainsi, après avoir placé Maxwell et Zlatan Ibrahimovic au PSG, l'agent italo-néerlandais a récupéré Alphonse Areola, Blaise Matuidi ou encore Marco Verratti alors qu'ils évoluaient à Paris. Et avec le retour de Leonardo au poste de directeur sportif, Mino Raiola a placé Mitchel Bakker et Xavi Simons au PSG l'été dernier.

Raiola voulait placer Donnarumma et De Ligt au PSG