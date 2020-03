Mercato - Real Madrid : Reinier, Rodrygo, Vinicius... Qui est meilleur ?

Foot - Mercato - Real Madrid

Tous trois recrutés par le Real Madrid, les pépites brésiliennes sont très souvent observées, afin de voir s’ils confirment ou non leur potentiel et les espoirs placés en eux. Il est temps de dresser un premier constat.

Vinicius, arrivé en provenance de Flamengo, en 2018, pour 45 millions d’euros. Rodrygo, transféré de Santos pour 45 millions d’euros en juillet dernier. Et enfin, Reinier, arrivé en provenance (lui aussi) de Flamengo pour 30M€. Les Brésiliens ont décidément la côte au Real Madrid, et on comprend pourquoi. Tous trois âgés de moins de 20 ans, ils sont les plus gros talents de leur génération. Mais qui est le meilleur des trois ?

Bilan statistique : avantage Rodrygo

Sur le plan statistique tout d’abord, difficile de comparer Reinier avec ses deux autres concurrents. Souvent utilisé avec la Castilla (équipe B du Real, en 3e division) le temps qu’il s’adapte au football ibérique, le prodige de 18 ans a déjà marqué à 2 reprises en trois matchs. Un beau bilan, cependant il faudra attendre encore un eu pour voir le joueur avoir ses premières minutes avec l’équipe A du Real Madrid.



Les deux autres, en revanche, n’ont pas perdu de temps. Et sur le plan statistique, c’est bel et bien Rodrygo qui est en tête. L’ancien joueur de Santos a marqué 2 fois en 12 rencontres de Liga, soit autant que Vinicius en 19 matchs cette saison. Cependant, Rodrygo a marqué à 4 reprises en 4 rencontres de Ligue des Champions disputées, ce qui lui donne un avantage indéniable sur le plan statistique comparé à son compatriote, pourtant buteur important lors du Clasico remporté face au Barça 2-0.

Bilan technique : la bataille est dure

Sur le plan technique, les trois joueurs disposent d’atouts exceptionnels. Rapides, bons dribbleurs, les trois pépites sont capables de faire des différences avec leur qualité technique hors norme. Là encore, la qualité technique de Reinier n’a pas su pleinement s’exprimer encore au très haut niveau, malgré quelques fulgurances avec la Castilla, et des qualités techniques indéniables.



Toujours à la bataille, Rodrygo et Vinicius ont des statistiques assez similaires, même si Rodrygo en présente de meilleures. Avec 1,8 dribbles par match pour l’ancien de Santos, contre 1,4 pour Vinicius, Rodrygo est en tête, comme c’est le cas au niveau des fautes subies. En provoquant plus, Rodrygo subit logiquement plus de fautes, ce qui le positionne de nouveau en tête.

Bilan tactique : avantage Reinier

Enfin un domaine où le minot de 18 ans peut rivaliser. En effet, sur le plan tactique, Vinicius, bien que plus utilisé par Zidane, doit encore progresser. Il fait bien trop souvent les mauvais choix, que ce soit pas manque de lucidité ou par manque de « science tactique », ce qui entraîne des pertes de balle dommageables. De plus, Vinicius n’est pas capable d’évoluer autre part que sur une aile, et bien trop souvent le côté gauche, lui qui aime dribbler, provoquer et repiquer dans l’axe.



Même constat pour Rodrygo : trop souvent utilisé sur le côté droit, il n’est pas assez polyvalent pour pouvoir prétendre à une place de titulaire indiscutable au Real Madrid, tant il y a du monde. Cependant, sa qualité technique lui permet de faire souvent des différences, comme son compatriote Vinicius, mais il présente les même défauts que son coéquipier.



Vient alors le cas de Reinier. Capable d’évoluer sur les ailes, en numéro 10 ou en attaquant, sa polyvalence est son point fort. Sur l’aspect tactique, Reinier dispose d’un atout indéniable avec cette polyvalence : sa vision du jeu. Très bon pour donner des caviars à ses coéquipiers, il dispose d’une bonne lucidité qui lui permet également d’être un redoutable finisseur. Sur ce point, il présente beaucoup plus de qualités que ses deux compatriotes, et son talent devrait éclore assez rapidement au haut niveau, et il sera donc à surveiller de très près.