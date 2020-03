Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grande annonce sur l'intérêt de ce cador pour Hazard !

Publié le 12 mars 2020 à 1h00 par La rédaction

Eden Hazard est arrivé au Real Madrid en provenance de Chelsea l’été dernier. Harry Redknapp a expliqué que le Belge aurait pu ne jamais signer à Chelsea en rejoignant Tottenham.

Avant d’arriver en Angleterre, Eden Hazard réalisait de belles performances avec le LOSC. Le joueur belge a suscité l’intérêts de nombreux clubs prestigieux avant de filer à Chelsea contre 35M€ l’été 2012. Alors entraîneur de Tottenham, Harry Redknapp a exprimé sa déception de ne pas avoir fait signer Eden Hazard, très proche de rejoindre les Spurs cet été-là. Explications.

« Il était intéressé à l'idée de venir à Tottenham »