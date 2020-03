Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Rudi Garcia sa trouvé son deuxième Bouna Sarr ?

Publié le 12 mars 2020 à 2h10 par La rédaction

Après avoir réussi à repositionner le désormais latéral de l’OM Bouna Sarr, Rudi Garcia est sur le point de réaliser un nouveau coup tactique, cette fois avec un joueur de l’OL…

Lors de son passage à l’OM, Rudi Garcia a réussi à repositionner un ailier droit au poste de latéral, en la personne de Bouna Sarr. Avec succès, puisque c’est désormais le poste préférentiel du Marseillais. Lui qui présentait un rendement plutôt moyen en tant qu’ailier, Rudi Garcia a su voir des qualités qui ont permis à Sarr de s’imposer deux crans plus bas.

Maxwel Cornet, le nouveau latéral gauche de l’OL ?

Et Rudi Garcia est sur le point de réaliser le même coup avec un joueur de l’OL désormais. Ailier droit, gauche ou attaquant de pointe, Maxwel Cornet a été plusieurs fois utilisé au poste de latéral gauche par Rudi Garcia durant cette saison. Et avec succès, puisqu’à chaque fois qu’il a été aligné dans cette position sur le terrain, l’international ivoirien a réellement apporté, notamment offensivement avec de bons centres et des bonnes montées, qui permettent d’apporter des solutions aux ailiers.



Condamné à être une solution de remplacement à Bertrand Traoré, Memphis Depay ou encore Moussa Dembele, ce repositionnement permet à Cornet de trouver du temps de jeu, mais aussi de se retrouver avec une solution de plus à son actif pour être aligné sur le terrain.

« Je me moquais de Bouna Sarr »