Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 11 mars 2020 à 21h30 par D.M.

Les rumeurs sur un possible départ de Zinédine Zidane se font de plus en plus persistantes. Mais l’entraîneur français n’aurait pas l’intention de quitter le Real Madrid à la fin de la saison.

Le Real Madrid traverse une période délicate. Le club pointe actuellement à la deuxième place au classement de la Liga (à deux points du FC Barcelone) et est en ballottage défavorable en Ligue des champions (défaite 2-1 à Madrid lors du match aller des huitièmes de finale). Des résultats mitigés qui fragilisent Zinédine Zidane à son poste. En effet, selon la presse espagnole, Florentino Perez explorerait plusieurs pistes pour remplacer le technicien français à la fin de la saison notamment en cas d’élimination prématurée en Ligue des champions. Et le nom de Mauricio Pochettino revient avec insistance. Selon Francesc Aguilar, journaliste à Mundo Deportivo , l’entraîneur argentin se rapprocherait de plus en plus du Real Madrid et couperait court aux discussions avec ses autres courtisans.

Zidane voudrait rester à son poste