Mercato - Real Madrid : L’avenir d'une pépite directement liée à... Luka Modric ?

Publié le 11 mars 2020 à 17h30 par La rédaction

Auteur d’une grande saison avec Majorque, Takefusa Kubo est l’un des dossiers à suivre au Real Madrid. Il sera de retour en juin à la fin de son prêt et son avenir dépendra d'autres joueurs.

Takefusa Kubo réalise de grandes performances en prêt à Majorque. Le jeune milieu de terrain japonais est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2024 et le club merengue compte sur lui à long terme. Les Madrilènes ont d’ores et déjà envisagé un prêt pour la saison 2020-2021 dans un autre club de Liga susceptible de jouer une coupe d’Europe. Mais d’autres facteurs pourraient entrer en ligne de compte.

Un avenir lié à celui de Modric et Odegaard ?

Un prêt n'est pas la seule option. Selon AS, l’avenir de Takefusa Kubo dépendrait de ceux de Luka Modric et Martin Odegaard. Il ne restera plus qu’un an de contrat au Croate à la fin de cette saison et à 35 ans, et Modric pourrait partir. Quant à Odegaard, prêté à la Real Sociedad, il enchaine les bonnes performances avec le club basque et Zidane pourrait décider de la garder dans son effectif. Le média espagnol précise aussi que cela dépendra du mercato du Real Madrid, qui pourrait recruter au milieu. De nombreux scénarios sont donc possible pour l'avenir de Kubo.