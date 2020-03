Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence des plus féroces pour ce coup à 0€ !

Publié le 11 mars 2020 à 17h15 par A.C.

Willian, en fin de contrat avec Chelsea et suivi de près par le Paris Saint-Germain, semble éveiller de plus en plus d’intérêts.

Il pourrait être l’un des coups très intéressants, du prochain mercato estival. Le contrat de Willian avec Chelsea se termine en effet en juin prochain et, pour le moment, une prolongation ne semble pas être au programme. Selon nos informations, Leonardo aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain, mais c’est également le cas de nombreux clubs à travers l’Europe.

La moitié de l’Europe s’intéresse à Willian