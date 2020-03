Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane toujours plus en danger dans ce dossier à 100M€...

Publié le 11 mars 2020 à 14h30 par A.C.

Zinedine Zidane et le Real Madrid vont devoir faire face à un adversaire de taille dans la course au jeune Ferran Torres.

A seulement 20 ans, Ferran Torres pourrait bien faire parler de lui au cours des prochains mois. La pépite du FC Valence attise énormément de convoitises, en Espagne comme à l’étranger. La presse ibérique parle notamment d’un intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid, où Zinedine Zidane serait un grand fan du joueur. En Italie, la Juventus semble toutefois elle aussi déterminée à rafler la mise pour l’Espagnol.

La Juve prête à abandonner Chiesa pour tout miser sur Ferran Torres