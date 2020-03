Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane barré par une vieille connaissance dans ce dossier à 100M€ ?

Publié le 9 mars 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Annoncé parmi les prétendants crédibles dans la course à la signature de Ferran Torres l’été prochain, le Real Madrid pourrait finalement être devancé par la Juventus pour la jeune pépite offensive du FC Valence.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Ferran Torres (20 ans) pourrait bien être l’une des grandes stars de demain. Le jeune attaquant espagnol du FC Valence, qui dispose d’une clasue libératoire à hauteur de 100M€, aurait tapé depuis plusieurs mois dans l’œil du Real Madrid et du FC Barcelone. Mais selon la presse italienne, c’est un autre géant européen qui pourrait finalement prendre le dessus pour Ferran Torres…

La Juventus en embuscade pour Torres