Mercato - Barcelone : Un nouveau salaire colossal proposé à Lionel Messi ?

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que son avenir au FC Barcelone fait couler beaucoup d’encre, Lionel Messi serait actuellement en discussions avec la direction du club catalan sur les bases d’un nouveau contrat XXL. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi (32 ans) disposerait d’une clause assez particulière lui permettant de pouvoir quitter le club blaugrana dès l’été prochain pour la destination de son choix. Du coup, depuis plusieurs mois, le Barça s’activerait en coulisses pour prolonger sa star argentine, et les négociations seraient devenues très concrètes entre le club catalan et le clan Messi.

Le journaliste italien Nicolo Schira révèle ce lundi que le FC Barcelone travaillerait bel et bien sur la prolongation de Lionel Messi et aurait déjà défini les contours de son futur contrat avec un bail courant jusqu’en 2023, assorti d’un salaire annuel de… 50M€ ! Les négociations seraient en cours entre les deux parties. Affaire à suivre…

