Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour ce coup XXL en attaque !

9 mars 2020

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Paulo Dybala ces derniers mois, l’attaquant argentin semble finalement se diriger vers une prolongation de contrat avec la Juventus.

Lors du dernier mercato estival, alors que Neymar souhaitait claquer la porte du PSG pour retourner au FC Barcelone, Leonardo avait coché le nom de Paulo Dybala pour renforcer son secteur offensif en cas de départ de la star brésilienne. Finalement, Neymar n’a pas bougé du Parc des Princes, et ces derniers mois, Dybala a quant à lui réussi à totalement se relancer à la Juventus. Du coup, le PSG n’aurait plus vraiment ses chances…

Dybala parti pour rester à la Juventus

Comme l’a révélé Calciomercato.com dimanche, la Juventus aurait préparé un nouveau contrat de cinq ans à Paulo Dybala, assorti d’un gros salaire de 7M€ par an. Et même si cette offre n’a pas encore été validée par le clan Dybala, la Juve serait très confiante sur l’issue de ce dossier. Et le PSG, s’il venait à perdre Neymar l’été prochain, ne pourrait donc plus se tourner vers l’option Paulo Dybala.