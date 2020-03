Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà une certitude pour l'avenir d'Icardi ?

Publié le 9 mars 2020 à 7h15 par B.C.

Prêté au PSG cette saison, Mauro Icardi ne devrait pas retourner à l'Inter Milan l'été prochain.

Quel sera l'avenir de Mauro Icardi ? Prêté par l'Inter Milan au PSG l'été dernier, l'international argentin voit son avenir s'inscrire en pointillé. En effet, le joueur peine à convaincre Thomas Tuchel en ce début d'année 2020 et pourrait donc décider d'aller voir ailleurs au cours du mercato estival. Ce qui ne serait pas pour déplaire à Wanda Nara, sa femme et agente, qui verrait d'un bon œil un retour en Italie. La Juventus et le Napoli pourraient alors en profiter, mais pas l'Inter Milan.

Aucune chance de revoir Icardi à l'Inter ?