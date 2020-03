Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Icardi et Koulibaly, Leonardo devra choisir…

Publié le 9 mars 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que les gros dossiers s’accumulent sur le bureau de Leonardo, ce dernier pourrait bien devoir trancher entre Mauro Icardi et Kalidou Koulibaly. Explications.

Quel sera le visage du PSG la saison prochaine ? Plusieurs interrogations entourent l’effectif parisien, à l’instar notamment de Neymar ou Kylian Mbappé. Un point d’interrogation qui s’est également ajouté au-dessus de Mauro Icardi. De plus en plus, l’attaquant prêté par l’Inter Milan est annoncé sur le départ. Dans le viseur de la Juventus, l’Argentin aurait aussi été relancé par Naples, ce qui pourrait bien poser problème à Leonardo.

Icardi ou Koulibaly ?

Au PSG, Mauro Icardi était perçu comme le successeur d’Edinson Cavani. Finalement, cela pourrait ne pas être le cas et Naples pourrait bien compter sur le PSG pour récupérer l’Argentin. En effet, selon le Corriere della Sera, l’idée serait de vendre de gros joueurs et notamment Kalidou Koulibaly pour financer l’opération Icardi. Et c’est là que le dilemme se poserait pour Leonardo puisque le Sénégalais aurait été désigné comme le successeur de Thiago Silva au PSG. A suivre...