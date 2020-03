Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme fenêtre de tir pour Leonardo avec Donnarumma ?

Publié le 9 mars 2020 à 0h45 par A.D.

Leonardo, directeur sportif du PSG, voudrait offrir Gianluigi Donnarumma à Thomas Tuchel. De son côté, le Milan AC pourrait pousser son gardien vers la sortie lors du prochain mercato estival.

Gianluigi Donnarumma pourrait ne plus faire long feu au Milan AC. De retour au PSG depuis la fin de la saison dernière, Leonardo voudrait attirer le gardien italien vers le Camp des Loges. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier. Outre la Juventus, Chelsea pourrait également jouer un mauvais tour à Leonardo pour Gianluigi Donnarumma. Selon les dernières informations du Daily Express , Frank Lampard ne serait plus satisfait par Kepa Arrizabalaga et voudrait le remplacer par le portier des Rossoneri . Dans cette optique, le coach des Blues aurait fait superviser l'international italien. De son côté, le Milan AC serait de plus en plus enclin à laisser filer Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma poussé vers la sortie par le Milan AC ?