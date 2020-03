Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Ricardo Pereira s'amuse de l'intérêt du PSG !

Publié le 8 mars 2020 à 22h15 par B.C.

Ces derniers mois, Ricardo Perera a été annoncé sur les tablettes du PSG. Une rumeur qui a emballé certains supporters parisiens, qui n'hésitent pas depuis à réclamer sur Twitter sa venue au sein du club de la capitale. Un forcing qui a fait rire le Portugais.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG par le passé, Ricardo Pereira n'a jamais écarté un possible transfert vers le club de la capitale. « Un futur transfert au PSG ? On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. C'est un grand club. En plus, moi, j'ai joué en France. Je connais le club et le championnat. C'est le plus grand club en France », confiait-il encore il y a quelques mois. Une arrivée que verraient d'un bon œil certains supporters parisiens, qui réclament sur Twitter le transfert du latéral droit portugais de Leicester. Et cela a le don de l'amuser.

Quand Ricardo Pereira répond aux supporters du PSG