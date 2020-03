Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message fort du clan Reinier Jesus sur son avenir…

Publié le 8 mars 2020 à 19h00 par T.M.

Pour le moment, Reinier Jesus évolue avec la réserve du Real Madrid. Et du côté du Brésilien, on ne veut pas aller plus vite que la musique pour la saison prochaine.

A 18 ans, Reinier Jesus est désormais un joueur du Real Madrid. Un accomplissement pour le Brésilien, qui n’avait d’ailleurs pas caché son émotion au moment de sa présentation. L’ancien de Flamengo imite donc Vinicius Jr et Rodrygo, qui ont eux aussi quitté le Brésil pour la Casa Blanca ces derniers mois. Mais du côté de Madrid, on prend ses précautions pour l’adaptation de Reinier Jesus. Pas question de le mettre tout de suite sous le feu des projecteurs, c’est pour cela qu’il évolue actuellement avec le Castilla, réserve du Real Madrid, sous les ordres de Raul. Et cela ne dérange en rien le père du Brésilien.

« Nous ne sommes pas pressés »