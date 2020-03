Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités de Raul sur l'intégration de Reinier Jesus !

Publié le 8 mars 2020 à 11h30 par H.G.

Arrivé cet hiver au Real Madrid, Reinier Jesus a intégré le Castilla entraîné par Raul. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach de l’équipe des jeunes du club madrilène est sous le charme de la pépite brésilienne de 18 ans.

En matière de recrutement, le Real Madrid ne cherche pas uniquement à recruter les meilleurs joueurs du monde pour renforcer son équipe première. En effet, le club madrilène n’hésite pas à renforcer son équipe de jeunes en enrôlant des pépites prometteuses, et c’est dans cette perspective que les Merengue ont choisi de recruter Reinier Jesus cet hiver. Le jeune attaquant brésilien est arrivé en provenance de Flamengo contre 30M€, plus 5M€ de bonus, en percevant un salaire de 2M€ net par an, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité. Pour l’heure, le natif de Brasilia fait ses classes avec le Castilla entraîné par la légende madrilène Raul. Titulaire à trois reprises lorsque le technicien espagnol l’a eu à disposition, Reinier Jesus s’est distingué ce samedi en inscrivant ses deux premiers buts face à Coruxo (4-0). Le Brésilien semble donc monter en puissance avec l’équipe des jeunes du Real Madrid, et cela satisfait grandement Raul qui n’a pas manqué de féliciter son joueur pour ses performances et son intégration rapide.

« Il va être un joueur très important pour le Castilla et le Real Madrid »