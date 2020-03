Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un prétendant se serait positionné pour Luka Jovic !

Publié le 8 mars 2020 à 9h30 par La rédaction mis à jour le 8 mars 2020 à 9h45

Luka Jovic peine à s'imposer au Real Madrid, une situation qui pourrait provoquer un départ l'été prochain. Une opportunité dont souhaiterait profiter Naples.

Arrivé l’été dernier en provenance de Francfort pour 60M€, Luka Jovic n’a été titulaire que quatre fois en Liga cette saison pour un bilan pas très glorieux. Ses statistiques n’ont pas convaincu Zinédine Zidane (2 buts), qui ne l’a même pas convoqué dimanche dernier pour le match face au FC Barcelone. Mariano Diaz lui a été préféré et a même marqué. Le Serbe pourrait ainsi ne pas s'éterniser du côté de al Casa Blanca. Déjà annoncé cet hiver, le départ de Jovic pourrait finalement intervenir lors du prochain mercato estival.

Un prêt en Italie ?