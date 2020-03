Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le père de Reinier Jesus annonce la couleur pour son avenir

Publié le 8 mars 2020 à 15h30 par T.M.

Arrivé cet hiver au Real Madrid, Reinier Jesus prend actuellement ses marques avec l’équipe réserve, sous les ordres de Raul. Le père du Brésilien a d’ailleurs été interrogé sur son avenir avec les Merengue.

A la recherche du nouveau Neymar, le Real Madrid ne regarde pas à la dépense depuis plusieurs mois. Ainsi, après avoir recruté Vinicius Jr et Rodrygo, les Merengue viennent d’enregistré le renfort de Reinier Jesus durant le dernier mercato hivernal. A 18 ans, le Brésilien a donc fait le grand saut en posant ses valises chez les Merengue. Et avant d’exploser sous les ordres de Zinedine Zidane, Reinier Jesus fait parler pour le moment son talent avec le Castilla, la réserve du Real Madrid. Mais pour s’adapter au haut niveau en Europe, pourrait-il alors être prêté dans les mois à venir ?

« Le projet est d’aller petit à petit »