«Envie de supporter» le PSG, l'annonce choc d'un ancien de l'OM !

Eric Di Meco a surpris en exprimant son admiration pour le PSG, qualifiant l'équipe de Luis Enrique de «super» et «sympathique». Selon lui, ceux qui ne supportent pas le PSG n'aiment pas le football. L'OM, après une lourde défaite 3-0 au match aller, cherchera à se racheter lors du prochain Clasico au Parc des Princes.

Vainqueur de Liverpool en Ligue des champions aux tirs aux buts dans un scénario exceptionnel, le PSG fait forte impression, y compris auprès des anciens joueurs de l'OM. Eric Di Meco, qui a évolué à l'OM de 1980 à 1994, est particulièrement admiratif de l’équipe de Luis Enrique à quelques jours du Clasico qui opposera les deux clubs.

«Ceux qui n’aiment pas le PSG n’aiment pas le foot»

Lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Di Meco n’a pas caché son enthousiasme :

«Tout à l’heure, je parlais de cette équipe du PSG, qui est super, une équipe sympathique, que t’as envie de soutenir, une équipe que t’as envie de voir aller au bout. Les gens qui n’aiment pas cette équipe, ils n’aiment pas le foot, parce qu’elle respire le foot. Quoi qu’on en dise, elle a des bons joueurs et un état d’esprit irréprochable.»

L’OM veut prendre sa revanche

Après une défaite cinglante lors du match aller (3-0 pour le PSG), l’OM tentera de laver son honneur au Parc des Princes ce dimanche. Suite à une défaite difficile à digérer face au RC Lens le week-end dernier, les hommes de Roberto De Zerbi auront à cœur de se racheter et de réagir face au PSG pour offrir à leurs supporters une performance digne de ce nom. D’autant plus que l’OM, avec 49 points en 25 journée, doit garder ses quelques points d’avance sur ses concurrents direct à la deuxième place du podium, notamment l'OGC Nice, l'AS Monaco ou encore le LOSC.