WWE - Départ de Seth Rollins : L’annonce officielle !

Pilier de la WWE au cours de la dernière décennie, Seth Rollins se prépare à un combat marquant à WrestleMania face à Roman Reigns et CM Punk. Alors qu’il se dirige vers ses 39 ans, la star américaine reconnaît penser à la suite et semble déjà fixée sur la date de sa retraite.

Révélé à la WWE aux côtés de ses compères du Shield (Roman Reigns et Dean Ambrose) en 2012, Seth Rollins est rapidement devenu une figure importante de l’organisation reine du catch, avec notamment cinq titres mondiaux à son palmarès. Cette année, l’Américain devrait d’ailleurs retrouver Roman Reigns à WrestleMania, le grand show de l’année, dans un combat à trois avec également CM Punk, rencontre qui semble désormais inéluctable.

La retraite en 2031 pour Seth Rollins ?

La 41e édition de WrestleMania sera donc l’occasion pour Seth Rollins de participer à une grande affiche de plus lors du Superbowl du catch, lui qui approche doucement de la retraite. Interrogé par WFAN, la star de la WWE a reconnu penser à la fin de sa carrière. « J'aurai 39 ans en mai. 45 ans, peut-être, ça me semble vraiment bien, a-t-il confié concernant son dernier match. Ça va un peu dépendre de ce que je fais dans les prochaines années, que ce soit en dehors de la WWE ou en coulisses à la WWE. Les deux options me tentent. Je dois juste comprendre ce que ça représente. Je me sens bien en ce moment. Je me sens très bien. »

Actuellement absente, sa femme Becky Lynch sur le retour

Seth Rollins est en couple dans la vraie vie avec Becky Lynch, une autre figure majeure de la WWE ces dernières années. L’ancienne championne du monde s’est éloignée du ring en mai dernier, après la fin de son contrat. « Elle a pris quelques mois de repos, a précisé Rollins au cours du même entretien. Elle a participé à des projets télévisuels et cinématographiques… Elle se prépare donc à revenir. Je ne sais pas encore quand ça arrivera, mais je dirais qu'elle est active. Elle n'est pas à la retraite, elle n'en a pas parlé. Elle a des projets futurs dans le catch. »