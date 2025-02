Catch - WWE : Cena, Reigns, CM Punk… Un choc annoncé à WrestleMania

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

le Super Bowl du catch approche avec la 41e édition de WrestleMania en avril prochain. À Las Vegas, Cody Rhodes va défendre son titre, mais le suspense demeure sur son adversaire : John Cena, CM Punk, voire les deux, ou aucun d'entre eux ? Les fans s'interrogent, et ils ne sont pas les seuls car la question ne ferait pas l’unanimité au sein de la WWE...

Après une route vers WrestleMania très mouvementée l’année dernière, avec l’irruption puis le retrait de Dwayne « The Rock » Johnson dans la course pour le titre mondial, la WWE fait encore parler d’elle à un peu plus de deux mois de l’événement qui aura lieu à Las Vegas. Seule certitude, c’est bien Cody Rhodes qui sera cette fois-ci, sauf incroyable concours de circonstances, dans la peau du champion. Mais qui sera son challenger ?

La réponse tombera au terme d’Elimination Chamber le 1er mars prochain, show au cours duquel un match du même nom se tiendra entre six participants : Drew McIntyre, CM Punk et Logan Paul, qui ont décroché leur place en remportant un match de qualification, sans oublier John Cena, intégré directement pour son dernier WrestleMania. Reste encore deux places à obtenir et quelques semaines à la WWE pour acter le match de championnat qui aura lieu à l'Allegiant Stadium le week-end du 19-20 avril.

🚨 Des personnes au sein de la #WWE préféreraient voir un Rhodes/Cena/Punk pour le titre plutôt qu'un Reigns/Rollins/Punk à #WrestleMania révèle WrestleVotes



Cela ne veut pas dire que cela fera changer le plan initial, mais la carte de Mania fait en tout cas parler en interne 🤔 pic.twitter.com/uKYj0bmQtZ — Bernard Colas (@BernardCls) February 12, 2025

Gros doutes pour le choc de WrestleMania

Il y a quelques semaines, le site PWInsider révélait que la WWE prévoyait un choc des générations entre Cody Rhodes et John Cena pour la ceinture suprême, mais des personnes en interne militeraient pour l’ajout d’une autre star en la personne de CM Punk d’après les informations de WrestleVotes. Jusqu’à maintenant, ce dernier était imaginé pour un match à trois avec Roman Reigns et Seth Rollins selon Fightful, une affiche cinq étoiles qui fait néanmoins débat chez les fans, une partie d’entre eux préférant voir Reigns et Rollins régler leurs griefs à deux. Un sentiment visiblement partagé par certains au sein de la WWE. De quoi rendre un peu plus brumeuse l’issue d’Elimination Chamber.

Du changement aussi pour Drew McIntyre

Les plans du prochain WrestleMania ne sont donc pas gravés dans le marbre, d’autant que des rumeurs ont également fait état de changement pour Drew McIntyre après les réactions négatives des fans concernant l’information du Daily Mail selon laquelle l’Écossais était pressenti pour affronter Damian Priest lors du plus grand événement de l’année, de quoi irriter l’intéressé, espérant une affiche plus importante. Seule certitude à ce jour, le match de championnat entre Gunther, qui possède le titre des poids lourds, et Jey Uso, vainqueur du Royal Rumble. A moins que la WWE ne décide là aussi de bouleverser le plan initial.