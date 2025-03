Catch - WWE : Le projet avec Leonardo DiCaprio qui peut tout bouleverser

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un gros projet incluant Leonardo DiCaprio pourrait avoir des conséquences sur la WWE. Ces derniers mois, Dwayne 'The Rock' Johnson a multiplié ses apparitions au sein de la compagnie de catch qui l’a révélé au grand public, de quoi laisser la porte ouverte à un nouveau combat. Cependant, le prochain long-métrage de Martin Scorsese pourrait bien le tenir éloigné du ring pendant un certain temps.

Révélé à l’écran comme catcheur, Dwayne ‘The Rock’ Johnson est depuis devenu un acteur très bankable, multipliant au fil des années ses apparitions dans le cinéma d'action. En 2024, l’ancien champion du monde de la WWE est même redevenu l’acteur le mieux payé au monde après avoir pris la tête du classement en 2019 et 2020, avec un salaire estimé à 88 millions de dollars. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir toujours en tête son premier amour.

Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio and Emily Blunt will star in Martin Scorsese’s new crime thriller.



• Described as ‘The Departed’ meets ‘Goodfellas’



• Follows an aspiring mob boss who fights rival crime factions for control of the underworld of the Hawaiian islands pic.twitter.com/rNmEKex2E7 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 20, 2025

The Rock enchaîne les apparitions à la WWE

Devenu l’année dernière membre du conseil d'administration du groupe TKO, le groupe dont font partie la WWE et l’UFC, The Rock en a profité pour enchaîner les apparitions dans les programmes de la compagnie de catch, y compris sur le ring avec un choc au sommet par équipe en avril dernier pour le 40e anniversaire de WrestleMania contre Cody Rhodes et Seth Rollins, avec comme coéquipier son cousin Roman Reigns. L’hypothèse d’un nouveau match est depuis régulièrement évoquée, d’autant que Dwayne Johnson se retrouve encore une fois impliqué dans le combat principal du prochain WrestleMania entre John Cena et Cody Rhodes.

Roman Reigns & The Rock vs. Cody Rhodes & Seth Rollins - WrestleMania 40 Night 1pic.twitter.com/BVDKceSZdu — WrestleSeek (@WrestleSeek) August 15, 2024

Un projet avec Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio va bientôt l’occuper et l’éloigner de la WWE

Mais pour monter sur le ring, Dwayne Johnson doit être exempt de tout engagement cinématographique lui permettant de se préparer et de prendre le risque d'une éventuelle blessure, ce qui ne sera pas possible dans un avenir proche puisqu’un projet majeur l’attend dans sa carrière d’acteur. Le site Deadline a récemment révélé que The Rock avait été choisi par Martin Scorsese pour son prochain film inspiré d’une histoire vraie se déroulant à Hawaï dans les années 60-70. Il campera le rôle d’un chef de la mafia qui se hisse à la tête d’un empire criminel menant une guerre brutale contre des gangs rivaux et des entreprises du continent, tout en cherchant à préserver sa terre ancestrale. Dwayne Johnson sera entouré d’Emily Blunt et de Leonardo DiCaprio, un fidèle de Scorsese qui a déjà joué dans six de ses films : Aviator, Les Infiltrés, Gangs of New York, Shutter Island, Le Loup de Wall Street et plus récemment Killers of the Flower Moon.