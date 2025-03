John Cena et The Rock, l’onde de choc à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

John Cena a marqué l'histoire du catch dans la nuit de samedi à dimanche en réalisant un heel turn inattendu lors du show "Elimination Chamber", s'alliant avec Dwayne "The Rock" Johnson pour attaquer Cody Rhodes, le champion du monde. Un coup de théâtre inimaginable pour les quelque 40.000 présents à Toronto.

C’est une nuit qui restera dans l’histoire du catch. Vainqueur de l’édition masculine de l’Elimination Chamber, John Cena a gagné le droit d’affronter Cody Rhodes lors du main event du prochain WrestleMania à Las Vegas (les 19 et 20 avril), le plus gros show de l’année dans la discipline. Et contre toute attente, la légende de la WWE qui rangera ses habits de catcheur en décembre prochain s’est retournée contre Cody Rhodes et le public en réalisant un heel turn (passage vers un rôle de méchant, pour résumer) que l’on attendait plus, s’associant à Dwayne "The Rock" Johnson et passant à tabac le champion du monde. Une onde de choc après vingt années passées dans la peau du héros.

SPEECHLESS. 💔



JOHN CENA just viciously TURNED on CODY RHODES at #WWEChamber! pic.twitter.com/jSyaCud7Wz — WWE (@WWE) March 2, 2025

« Un moment incroyable »

« C'était un moment incroyable. En tant qu'artistes, que ce soit dans le catch, le cinéma ou la télévision, nous vivons vraiment pour des moments comme celui-ci où nous espérons créer quelque chose de très captivant et émouvant pour le public et emporter avec nous les 38 000 personnes présentes à Toronto, a réagi Dwayne "The Rock" Johnson après le show. Personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Peut-être que certains l'ont deviné, mais j’ai trouvé le moment incroyable et personnellement, j'ai adoré ça. J'ai de l'expérience en tant que catcheur. J'aime ce métier. Ce que j'ai ressenti ce soir, et ayant participé à des angles de catch vraiment phénoménaux, et en ayant vu des angles de catch incroyables en grandissant, j'ai eu l'impression que ce soir était à la hauteur de tous ces angles iconiques ».

« C'est l'une de ces soirées dont on parlera encore dans 20 ans »

Triple H, en charge du contenu à la WWE, était lui aussi encore marqué par la séquence survenue quelques minutes plus tôt. « J'ai eu la chance d'être témoin de nombreux grands moments dans ce milieu au cours des 30 dernières années, et je ne sais pas si j'ai déjà ressenti un moment plus puissant que celui-ci dans l'ensemble de la carrière de John Cena, a-t-il reconnu en conférence de presse. Il a toujours été le gars que vous ne voyiez jamais vraiment dans ce rôle. Quand il est vraiment devenu John Cena, le champion, on ne s'attendait pas à ce moment. Et lorsqu'on atteint un point dans sa carrière où l'on sait, sans aucun doute, qu'il ne reste que quelques mois, cela vous met dans une perspective différente. Cela vous met face à un choix : c'est maintenant ou jamais. Vous pouvez vous reposer sur vos lauriers, sur ce que vous avez accompli, et personne ne pourrait blâmer John pour cela. Il aurait pu simplement dire qu'il allait surfer sur la vague de la nostalgie pendant les 10 prochains mois, saluer tout le monde, faire la tournée et compter sur la nostalgie des fans de John Cena. Ou bien, quelqu'un comme lui peut redoubler d'efforts et se dire qu'il veut être mis au défi jusqu'à la dernière minute. Il veut tout donner, se lancer de nouveaux défis, faire quelque chose de différent, ressentir cette peur. C'est ça la beauté de John Cena. John a toujours été celui qui fait ce qui est le mieux ici, mais aussi celui qui prend des risques, qui met sa carrière en jeu et parie sur lui-même. Il l'a fait ce soir, et c'était incroyable à voir. Il y a eu un moment où Cody était à terre sur le ring, et Pat, Cole, et Wade (les commentateurs, NDLR) essayaient de l'aider à se relever, tandis que Rock, Travis Scott et John Cena se tenaient côte à côte dans l'allée. J'ai pensé : 'Mon dieu, on ne fera jamais mieux que ça.' C'était juste un moment épique. Je pense que c'est l'une de ces soirées dont on parlera encore dans 20 ans en disant : 'Cette nuit à Toronto...' C'était incroyable. Je ne sais pas si on s'en rend compte sur le moment, mais c'est ce que je ressens ce soir. »