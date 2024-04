WWE - WrestleMania : Sa santé inquiète, Roman Reigns nous répond

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rattrapé par la leucémie en 2019, Roman Reigns continue de susciter l’inquiétude de ses fans. Ce samedi durant la première soirée de WrestleMania XL, le commentateur Pat McAfee a d’ailleurs indiqué au micro que le champion de la WWE luttait toujours contre la maladie. Passé face à la presse, le principal intéressé s’est expliqué.

Présent dans le main event des deux soirées de WrestleMania XL, Roman Reigns revient de loin après avoir dû s’absenter des rings en 2019 pour une rechute de sa leucémie. Depuis, la moindre fatigue apparente du champion de la WWE inquiète et entraîne des rumeurs. Lors du premier choc de WrestleMania 40 samedi, le commentateur Pat McAfee a lâché que Reigns luttait toujours contre la leucémie, de quoi inquiéter un peu plus ses fans. Présent dans la foulée à la conférence de presse organisée par la WWE, à laquelle le10sport.com a participé, Roman Reigns a fait le point sur son état.

WWE : Surprises, retour, entrées folles... Les images à ne pas manquer de WrestleMania XL - Nuit 1 ! https://t.co/bp8r4T0CZe pic.twitter.com/pbhNmOTgGm — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

« Tout va bien »

« Je suis toujours sous chimiothérapie orale, c'est un médicament que je vais devoir continuer à prendre toute ma vie très probablement , a répondu Roman Reigns face à la presse. Cela fait partie de mon combat personnel. Ça ne m'affecte pas, Dieu merci, je suis toujours capable d’être là. Je pense que n'importe qui dans ma position dirait que la santé est une richesse. Tant que je continue à être performant, vous savez déjà qu'il n'y a rien à craindre. Tout va bien. Nous sommes toujours en rémission. C'est quelque chose qui fait toujours partie de ma vie ».

Taquin face aux journalistes après #WrestleMania, Roman Reigns s’est ensuite montré plus sérieux, indiquant notamment être toujours sous traitement pour sa leucémie pic.twitter.com/UeT7jpZDyO — Bernard Colas (@BernardCls) April 7, 2024

Un deuxième main event consécutif pour Roman Reigns