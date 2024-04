WWE : Carte, heure de diffusion, streaming legal… Un WrestleMania mémorable arrive !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

WrestleMania XL a lieu ce week-end. Samedi 6 et dimanche 7 avril, la WWE propose la quarantième édition de son show phare de l’année avec une carte spectaculaire. Cody Rhodes et Roman Reigns se retrouveront en main-event de la nuit 2 tandis que Dwayne ‘The Rock’ Johnson fera son retour sur le ring dès la première soirée. Retour sur l’événement de l’année sur le 10 Sport.

L’attente prend fin. Ce week-end, le Lincoln Financial Field accueille la quarantième édition de WrestleMania se déroulant sur deux soirs, les samedi 6 et dimanche 7 avril, et la WWE a réservé un programme haut en couleur pour son grand événement de l’année généralement comparé au Super Bowl du catch. Le retour de Dwayne ‘The Rock’ Johnson sur le ring, plus de dix ans après son dernier gros combat, apparaît comme l’une des attractions du week-end, alors que la construction du show a justement été faite autour de la star d’Hollywood et du champion Roman Reigns.

Roman Reigns et Cody Rhodes au centre de l’attention, The Rock et Rollins sont concernés

Cody Rhodes prendra-t-il sa revanche en finissant « son » histoire et en devenant champion du monde à la WWE pour la première fois de sa carrière ? Il s’agit là du principal enjeu du week-end, un an après sa défaite contre Roman Reigns à WrestleMania. Cette fois-ci, l’issue pourrait être différente alors qu’un match par équipe prendra place dès le samedi entre Cody Rhodes et Seth Rollins d’un côté contre Roman Reigns et Dwayne ‘The Rock’ Johnson de l’autre et déterminera le scénario du choc du lendemain. Si les deux premiers l’emportent, le main event du dimanche se fera alors sans intervention extérieure, offrant une chance supplémentaire à Rhodes de remporter le titre incontesté de Reigns. Mais si la Bloodline sort gagnante, la rencontre de la deuxième nuit se fera alors sans règle, de quoi promettre un sacré désordre qui pourrait faire passer les fans de la WWE par toutes les émotions. Roman Reigns et Cody Rhodes se feront donc face à deux reprises, grosse particularité de ce WrestleMania XL, alors que Seth Rollins se produira lui aussi samedi et dimanche.

Rollins, McIntyre, CM Punk… Quel avenir pour le titre poids lourd ?

Au lendemain de ce match par équipe explosif qui s’annonce, le champion du monde poids lourd tentera de conserver sa ceinture face à Drew McIntyre, vainqueur de l’Elimination Chamber masculin il y a un mois en Australie. Une rencontre à laquelle ne participera pas CM Punk, victime d’une blessure au triceps gauche au Royal Rumble et contraint de rester éloigné des rings plusieurs mois. Mais l’ancien champion de la WWE sera bien à Philadelphie, dans un rôle de commentateur pour ce match. Ses réactions seront à surveiller.

Deux chocs féminins

Chez les femmes, deux grosses affiches sont également au programme de la quarantième édition de WrestleMania. Après sa victoire au Royal Rumble, Bayley a gagné le droit d’affronter Iyo Sky pour sa ceinture, un règlement de comptes entre les deux anciennes partenaires de Damage CTRL, tandis que Becky Lynch, sortie gagnante de l’Elimination Chamber féminin, défiera Rhea Ripley.

Des surprises au programme ?

Difficile d’imaginer une double nuit de WrestleMania sans la moindre surprise concoctée par la WWE, surtout en cette année spéciale pour le plus grand show de la compagnie qui fête ses 40 ans. Du beau monde sera d’ailleurs présent à Philadelphie, à commencer par l’Undertaker et Hulk Hogan, annoncés pour la conférence "WWE World" organisée en marge de WrestleMania. D’autres légendes pourraient être de la partie samedi et/ou dimanche, les noms de John Cena ou encore ‘Stone Cold’ Steve Austin ayant notamment circulé. Parmi les célébrités extérieures au monde du catch, il a été révélé ce lundi soir que le rappeur Lil Wayne serait à WrestleMania.

La carte complète

Samedi 6 avril :



Tag team match

The Rock et Roman Reigns vs. Cody Rhodes et Seth "Freakin" Rollins



Women's World championship

Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch



WWE Intercontinental championship

Gunther (c) vs. Sami Zayn



Jey Uso vs. Jimmy Uso



Undisputed WWE tag team championship

Six-Pack Ladder match (match des échelles)

The Judgment Day (Finn Bálor et Damian Priest) (c) vs. DIY vs. New Day vs. Miz/Truth vs. Austin Theory et Grayson Waller vs. Pete Dunne et Tyler Bate



Rey Mysterio et Dragon Lee vs. Dominik Mysterio et Santos Escobar



Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi vs. Dakota Kai, Asuka et Kairi Sane





Dimanche 7 avril :



Undisputed WWE Universal championship

Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes



World Heavyweight championship

Seth "Freakin" Rollins (c) vs. Drew McIntyre



WWE Women's championship

Iyo Sky (c) vs. Bayley



United States championship

Logan Paul (c) vs. Randy Orton vs. Kevin Owens



LA Knight vs. AJ Styles



‪Philadelphia Street Fight‬

‪Bobby Lashley et The Street Profits vs. Karrion Kross et A.O.P‬

Où et quand voir WrestleMania XL ?

La première nuit de WrestleMania 40 se déroulera dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 avril en France, dès 1h du matin. Le kickoff du show démarrera quant à lui à 23h et sera disponible sur YouTube . De même pour la deuxième nuit, dans la nuit de dimanche 7 au lundi 8 en France. Le tout sera à voir en direct sur le WWE Network, la plateforme de streaming de la compagnie de catch, et commenté en français par Christophe Agius et Nadir Mohammedi.