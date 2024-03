MMA : Pourquoi l’UFC 300 est la plus grande carte de l’histoire ?

Florian Barré

Dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril, l’UFC organisera son 300e pay-per-view. Un évènement remarquable porté par une carte exceptionnelle. Ainsi, depuis plusieurs semaines, Dana White fait la promotion de la soirée de l’année. Il a récemment expliqué la raison pour laquelle la carte de l’UFC 300 est la meilleure depuis la création de l’organisation, voire depuis le début de l’histoire des sports de combat.

Dana White avait promis un UFC 300 absolument légendaire. Jon Fitch, Brock Lesnar et Georges Saint-Pierre ont combattu pour l’UFC 100. L’UFC 200 a mis en avant José Aldo, Daniel Cormier, Anderson Silva et Brock Lesnar dans la cage. Pour le 300e pay-per-view de l’histoire de l’organisation, les fans auront le droit à des combats tels que Alex Pereira vs. Jamahal Hill en main event et pour la ceinture des mi-lourds, Weili Zhang vs. Yan Xiaonan pour le titre des poids paille chez les femmes, Justin Gaethje vs. Max Holloway pour la ceinture BMF ou encore Charles Oliveira vs. Arman Tsarukyan chez les lightweights.

La plus grande carte de l’histoire ?

Interviewé par TNT Sport , Dana White a ainsi expliqué ce qui faisait de cette carte une carte légendaire : « Quand vous regardez la carte de l’UFC 300, il y a : 12 champions (actuels et anciens) ou champions intérimaires. 7 combattants pound-for-pound. Presque tous les combats avec des combattants classés, il y a 16 combattants classés en tout. L’UFC 300 est la plus grande carte de l’histoire des sports de combat ».

Un évènement spécial !

Si l’on peut douter de la sincérité de cette déclaration au vu de la carte, il n’en reste pas moins que des anciens champions ou champions par intérim combattront vraiment sur la carte préliminaire, à l’instar d’Holly Holm, Deiveson Figueiredo, Cody Garbrandt, Aljamain Sterling ou Jiri Prochazka. Le combat de Bo Nickal face à Cody Brundage est l’un des rares à opposer deux combattants non classés et figurera même sur la carte principale. Cette dernière devrait démarrer aux alentours de 4h00 du matin, heure française.