MMA : Parnasse honnête sur la défaite de Saint-Denis

Battu par Dustin Poirier lors de l’UFC 299 à Miami, Benoît Saint-Denis a tenté d’expliquer sa défaite lors d’un récent entretien pour The MMA Hour. Dans celui-ci le « God of War » a partagé une vidéo de son staphylocoque, apparu quelques jours avant le combat, et a insisté sur le fait qu’il aurait pu l’annuler avant de finalement parier sur un regain de forme. Mais pour Salahdine Parnasse, l’excuse n’est pas vraiment de mise.

Dimanche 10 mars dernier, aux alentours de 6h du matin en France, Benoît Saint-Denis entrait dans la cage de l’UFC pour affronter Dustin Poirier. Loin d’être à 100%, le natif de Nîmes a cependant dominé le premier round avant de rompre dans le second. Mis KO par The Diamond , BSD s’est exprimé il y a quelques jours et a déclaré avoir vécu une semaine difficile à cause d’une infection : « Le mardi (quatre jours avant le combat) on a débattu avec l’équipe, mais ça n’a pas pris longtemps avant que je me convainque qu’il fallait prendre ce combat quoi qu’il arrive. Car les staphylocloques, parfois, en 5 jours ton état peut s’améliorer. Le problème, c’est qu’avec le weight cut, mon corps n’a pas réussi à gérer les deux en même temps. »

« Je ne sais pas si Benoît aurait gagné sans staphylocoque »

Au micro d’Ilies Mkt, Salahdine Parnasse est revenu sur la défaite de son partenaire d’entraînement. Celui qui combat dans moins de deux semaines au KSW a semblé trouver l’excuse du staphylocoque facile. Même sans cette infection, pas sûr que l’ancien militaire se serait imposé : « Benoît a eu un staphylocoque avant le combat donc apparemment il était épuisé. Après il a tout donné dans la cage, il a foncé dans le tas, comme il le fait à chaque fois. C’est Benoît Saint-Denis, il est comme ça et c’est aussi ça qui fait sa force. Pour moi il doit gagner le premier round haut la main. Il aurait fallu gérer plus au niveau cardio, et il aurait pu faire d’autres choses. Il s’est jeté et Poirier l’a fini, a poursuivi Parnasse. »

« Je suis sûr qu’il va aller le plus loin possible »