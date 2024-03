MMA - UFC : Irrité, Dustin Poirier réagit à l’infection de Benoît Saint-Denis

Florian Barré

Il y a quelques jours, Benoît Saint-Denis mettant en avant son staphylocoque - bactérie à l'origine de diverses maladies, notamment des infections de la peau - pour justifier sa méforme lors de la semaine précédant son combat contre Dustin Poirier à l’UFC 299. Forcément, cette sortie a agacé l’Américain, qui aurait préféré que le « God of War » garde cette information pour lui.

Il fallait s’y attendre. Dustin Poirier n’a pas apprécié les récentes déclarations faites par Benoît Saint-Denis au sujet de son staphylocoque. Pour rappel, le Français s’est plaint après sa défaite par KO de ne pas avoir pu donner plus d’un round à ses fans à cause d’une infection lui ayant pris toute son énergie. Il a même hésité quelques instants à annuler le combat : « Le mardi (quatre jours avant le combat) on a débattu avec l’équipe, mais ça n’a pas pris longtemps avant que je me convainque qu’il fallait prendre ce combat quoi qu’il arrive. »

« On ne peut pas dire ça quand on perd »

Cette récente sortie, Poirier ne la comprend pas, lui qui a aussi vécu l’enfer dans la cage au cours de ses 13 années passées à l’UFC : « Je pense que tout cela n’est que du bla-bla. On dit ce genre de chose quand on gagne, on ne le dit pas quand on perd. J’ai participé à tellement de combats avec des staphylocoques, avec un pied fracturé, avec un biceps lacéré. C’est ça le combat. Tout le monde à quelque chose à faire avant un combat, mais on ne peut pas dire ça quand on perd. Tu dois garder ça pour toi » a-t-il affirmé à MMA Junkie.

Saint-Denis aimerait obtenir une revanche