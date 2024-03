MMA : L’UFC de retour à Paris en septembre, avec Ciryl Gane et Benoît Saint-Denis ?

Florian Barré

C’est officiel ! Pour la troisième fois en trois ans, l’UFC se déplacera jusqu’en France, à Paris. Pour l’heure, chaque évènement a été un franc succès en matière d’affluence, de marketing ou de résultats pour les combattants tricolores. Ainsi, le 28 septembre prochain, nous devrions retrouver l’organisation reine du MMA à l’Accor Arena, avec Ciryl Gane en tête d’affiche selon Culture MMA.

C’est une grande nouvelle pour le MMA français. L’UFC est de retour dans l’hexagone et potentiellement avec de gros noms. Le 28 septembre prochain, pour l’UFC Paris 3, Ciryl Gane devrait être présent pour le main event de la soirée, comme ce fut le cas en 2022 et en 2023, où il avait facilement battu Tai Tuivasa et Sergey Spivac devant son public. Pour rappel, le Bon Gamin n’a plus combattu depuis plus de six mois désormais et pourrait ainsi revenir avec une année de césure dans les jambes à Paris.

MMA : Conor McGregor officialise son retour à l’UFC ! https://t.co/4T68blQost pic.twitter.com/IMvJ4euUI0 — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

BSD veut aussi faire partie de la fête

Mais il n’est pas le seul à être pressenti sur la carte à domicile. En effet, un autre gros nom du MMA tricolore semble déterminé à l’idée de se battre en septembre prochain. C’est du moins ce qu’a affirmé Benoît Saint-Denis à Ariel Helwani ce mercredi. Dix jours après sa défaite dès le 2e round contre la star américaine Dustin Poirier, à Miami, le God of War a affiché son plan pour la deuxième partie de l’année 2024.

Encore deux combats à prévoir avant la fin de l’année