Boxe : Qui frappe le plus fort entre Ngannou et Wilder ? Fury a fait son choix

En octobre dernier, Francis Ngannou et Tyson Fury se sont affrontés en Arabie saoudite. Le « Gypsy King » a pu faire face à la puissance du Camerounais et ainsi la comparer avec celle des combattants qu’il a affronté auparavant, notamment Deontay Wilder, qu’il a rencontré à trois reprises pour deux victoires et un match nul. Interrogé sur le sujet, Fury a donc départagé les deux hommes et ce, avec une réponse surprenante.

Tyson Fury est sans nul doute considéré comme l’un des plus grands poids lourds de tous les temps. Cela s’explique en partie par le fait qu’il a été capable de sortir de la toile pour présenter des performances incroyables contre les tout meilleurs. Le Britannique possède d’ailleurs un menton hors du commun. Ni la puissance de Deontay Wilder, ni celle de Francis Ngannou n’aura eu raison du Gypsy King . D’ailleurs, personne n’a jamais réussi à mettre KO celui-ci depuis ses débuts professionnels en 2008.

Wilder frapperait plus fort que Ngannou

Wilder aura cependant arraché le seul match nul concédé par Fury et certains observateurs estiment même que Ngannou aurait dû s’imposer à la décision en octobre dernier. En somme, les deux hommes susmentionnés sont deux des plus gros concurrents que Fury a pu affronter au cours de sa carrière. Mais lequel a la plus grosse force de frappe ? « Deontay, de loin . » a affirmé le champion Britannique à Charlie Parsons.

Fury tacle le « Predator »